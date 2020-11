Kina har de seneste mange måneder holdt coronavirussen i et jerngreb.

Søndag udspillede der sig dramatiske og tumultagtige scener i Shanghais lufthavn, da myndighederne viste, hvor langt de er villige til at gå i kampen mod pandemien.

Efter at to medarbejdere var testet positive for coronavirus i Shanghais Pudong-lufthavn, besluttede de kinesiske myndigheder, at alle ansatte i den gigantiske lufthavn skulle testes. Omgående.

Men det var lettere sagt end gjort.

På de sociale medier florerer der flere videoer, hvor personer iført beskyttelsesdragter møder op i lufthavnen og forsøger at lægge en jernring rundt om menneskemængderne for at få alle testet, skriver australske news.com.au.

»Vilde scener i Shanghais Pudong-lufthavn. Der florerer adskillige videoer af, hvad der ligner en pludselig beslutning fra myndighederne om at teste alt personale for covid-19, efter at der var opdaget to positive tilfælde,« skriver ABC Australias Kina-korrespondent Bill Birtles på Twitter.

»Det rapporteres, at myndighederne til sidst gav op, da situationen var ved at løbe løbsk,« fortsætter han.

Flere andre brugere har delt uverificerede videoer af de dramatiske scener, hvor menneskemængden bryder igennem blokaden, som personerne iført sikkerhedsdragter forgæves forsøger at opretholde.

Wild scenes at Shanghai Pudong airport - multiple vids going around of what appears to be a sudden decision by authorities to test all staff for #COVID19 after 2 positive cases detected. Reports say authorities ultimately relented as things were getting out of hand. pic.twitter.com/Xenus4dHPR — Bill Birtles (@billbirtles) November 22, 2020

Angiveligt var de ansatte i lufthavnen utilfredse med udsigten til at blive tvunget i karantæne.

Flere Twitter-brugere oplyser, at det lykkedes mange medarbejdere at stikke af. Disse oplysninger er ikke bekræftet af de kinesiske myndigheder.

Siden marts har Kina ifølge de officielle tal haft coronapandemien under kontrol.

Officielt er der konstateret 92.211 coronasmittede i Kina, som har en befolkning på omkring 1,4 milliarder. Til sammenligning har vi i Danmark konstateret 71.654 smittetilfælde blandt 5,8 millioner indbyggere.

Fra flere sider er der blevet sået tvivl om de officielle kinesiske tals pålidelighed, men ifølge en ekspert er der ingen tvivl om, at Kina uanset hvad har bedre styr på pandemien end de fleste vestlige lande.

»Antallet (af smittetilfælde, red.) er helt sikkert lavt. Selv hvis det reelt er ti gange højere, er det stadig langt lavere end smittetallene i USA og Storbritannien,« siger epidemiolog ved Melbourne University, Tony Blakely til news.com.au.