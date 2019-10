Der er lagt op til den helt store armlægning fredag aften i den catalanske storby Barcelona.

Hundredtusindvis af demonstranter er i gaderne og endnu flere er på vej.

Billederne fra Barcelona er da også ganske voldsomme, da demonstranter i titusindvis har indtager storbyen.

Mange flere er på vej i en march mod byen via motorvejsnettet fra resten af Catalonien.

Tusindvis af demonstranter på motorvejen mod Barcelona. Foto: PAU BARRENA Vis mere Tusindvis af demonstranter på motorvejen mod Barcelona. Foto: PAU BARRENA

Demonstranterne protesterer mod lange fængselsstraffe til en stribe forskellige separatistledere, som forleden blev dømt.

Det har resulteret i demonstrationer over alt i Barcelona, hvor store dele af befolkningen i Cataloniens hovedstad længe har kæmpet for at løsrive sig fra Spanien.

Og allerede få dage inde i protesterne har det haft voldsomme konsekvenser i byen.

Lufthavnen har været lukket i et længere stykke tid, og fodboldkampen over dem alle El Clásico mellem FC Barcelona og Real Madrid, der skulle være spillet 26. oktober, er blevet udskudt på ubestemt tid. Samtidig er den kendte kirke La Sagrada Familia blevet lukket.