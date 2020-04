Freedom!

Få minutter efter strandene i Florida i går blev åbnet igen efter corona-nedlukningen, strømmede amerikanerne ud for at smage den friske havluft og få sand mellem tæere.

Folk flokkedes på strandene, selv om Florida lige nu registrerer de højeste antal bekræftede coronasmittede under krisen.

Det skriver Mirror.

Fredag steg antallet af bekræftede smittede med 1.421. Det er det højeste antal smittede på et døgn i solskinsstaten indtil nu, og det bringer det samlede antal smittede i staten op på 24.753.

Antallet af corona-relaterede dødsfald i Florida ramte fredag 726.

Strandene i Florida blev åbnet for offentligheden fredag klokken 17, og det fik tusinder af amerikanere til at gå ture langs strandene, fiske og lufte hunde.

Der er dog fortsat stramme restriktioner på strandene i Florida. For de første er de kun åbne for offentligheden fra klokken seks om morgen til klokken 11 om formiddagen og så igen fra 17-20.

Strandene i Florida åbnede for offentligheden i går. Foto: SAM GREENWOOD Vis mere Strandene i Florida åbnede for offentligheden i går. Foto: SAM GREENWOOD

Samtidig er det fortsat forbudt at brede sit håndklæde ud på sandet og slikke sol eller sætte strandstole op. Desuden skal der holdes seks fods afstand, altså små to meter.

Det er dog tilladt at træne, svømme og gå ture langs strandene. Og amerikanere ser ud til at efterleve påbuddene. Fredag klokken 20 var strandene stort set tømt for mennesker

Hvis amerikanere begynder af slække på regelefterlevelsen, er myndighederne klar til at lukke strandene igen.

Præsident Donald Trump lancerede torsdag sin plan for den gradvise genåbning af USA, efter de seneste ledigheds havde vist, at hele 22 millioner amerikanere har meldt sig ledige og søgt om understøttelse de seneste fire uger.

Trump begrundede den delvise genåbning af USA med, at en fortsat nedlukning ville gå hårdt ud over økonomien og ville ramme amerikanernes helbred hårdt i form af øget stofmisbrug, alkoholmisbrug og en mulig selvmordsbølge.

De enkelte stater får vide ramme til selv at bestemme tempoet i genåbningen. USA er det land i verden, der er hårdest af coronarelaterede dødsfald og smittetilfælde.

De seneste tal fra lørdag morgen viser, at 37.054 mennesker døde i USA, mens antallet af smittede lørdag morgen lyder på 701.475. Der regnes desuden med et stort mørketal.