»Vladimir Putin planlægger at træde tilbage tidligt næste år midt i tiltagende bekymring for hans helbred.«

Sådan skrev flere britiske medier – heriblandt The Sun – fredag med udgangspunkt i oplysninger fra unavngivne kilder.

En talsmand for Vladimir Putin, Dmitry Peskov, afviser dog alle rygter om, at den russiske præsident planlægger at trække sig.

»Nej,« lød svaret ifølge det russiske nyhedsbureau TASS kortfattet fra talsmanden, da han fredag blev spurgt ind til, hvorvidt der er hold i rygterne.

»Han er ved glimrende helbred,« tilføjede talsmanden.

Udtalelsen kom som nævnt efter en række britiske medier havde citeret unavngivne kilder for oplysninger om, at Vladimir Putin planlægger at trække sig som præsident, fordi han udviser symptomer, som kan være relateret til den neurologiske sygdom parkinson.

The Sun kunne blandt andet berette, hvordan iagttagere har nærstuderet nye videoer af præsidenten, hvor hans ben synes at være i konstant bevægelse, mens han lader til at have smerter, idet han griber hårdt fast i armlænet på sin stol.

Iagttagerne påpeger desuden, at hans fingre så ud til at ryste, mens han holdt et bæger, som man mener indeholdt smertestillende medicin.

Rygterne om Vladimir tiltagende helbredsproblemer og planer om tilbagetrækning kommer, efter regeringen har præsenteret et nyt lovforslag, som vil give russiske ekspræsidenter immunitet for strafferetlig forfølgning – ikke blot mens de er i embede men hele deres liv.

Vladimir Putin blev første gang valgt som præsident i 2000 og har haft titlen længere end nogen anden russisk eller sovjetisk politiker siden 1950erne.