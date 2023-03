Lyt til artiklen

Du kender de høje priser på kød, mælk og sukker fra din daglige tur i Netto eller Rema.

Men måske kommer du også til at mærke inflationen, når du rejser på ferie sydpå.

I hvert fald er fødevarepriserne på en populær danskerdestination steget markant det seneste år, skriver det spanske medie Canarias7.

På Gran Canaria er priserne på mad nemlig nu så høje, at befolkningen undlader visse typer mad eller forsøger at erstatte dem med billigere alternativer.

»Jeg er holdt op med at spise rødt kød og har byttet kylling med kalkun. Selvom forskellen ikke er så stor, er den mærkbar.«

Sådan siger den unge mand Sergio til Canarias7.

Han forklarer også, at han i stedet spiser bønner og linser for at kompensere for det manglende kød.

De seneste tal fra det spanske forbrugerprisindeks (CPI) viser, at prisstigningerne på mad på De Kanariske Øer i februar var to point over statsgennemsnittet.

På ét år er fødevarepriserne på øerne steget med 18 procent, og for mælk og sukker drejer det sig om hele 40 procent.

Til sammenligning viser tal fra Danmarks Statitisk, at priserne i Danmark generelt steget med 7,6 procent det seneste år, mens tallet for fødevarer og ikke alkoholiske drikke ligger på 14,8 procent.