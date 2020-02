'I Like Mike'. Sådan jubler selv de lavest placerede medarbejdere i Michael Bloombergs præsidentkampagne, når de får deres månedsløn. New York-milliardæren betaler over dobbelt så meget som sin politiske modstander, Donald Trump.

Det skriver bladet Vanity Fair.

Hvis man før ville arbejde for en amerikanske præsidentkandidat, skulle man være forberedt på lange arbejdsdage, masser af stress og latterligt lav løn, eller måske slet ingen løn overhovedet.

Men så kom den forhenværende New York-borgmester og mangemilliardær Michael Bloomberg ind på banen. I Bloombergs 'I Like Mike'-kampagne er arbejdsdagene stadig lange. Der er stadig stress på. Men lønnen er en helt anden, end den var i gamle dage.

Som kampagnemedarbejder for præsidentkandidat Michael Bloomberg er startlønnen ifølge New York Times knap en halv million danske kroner årligt. Her ses hovedkontoret på Manhattan. Foto: JOHANNES EISELE - Reuters Vis mere Som kampagnemedarbejder for præsidentkandidat Michael Bloomberg er startlønnen ifølge New York Times knap en halv million danske kroner årligt. Her ses hovedkontoret på Manhattan. Foto: JOHANNES EISELE - Reuters

»Jeg kunne ikke tro mine egne øjne, da jeg fik min første lønningscheck. Det var simpelthen så mange penge.«

Sådan siger én af Michael Bloombergs medarbejdere, David Enriquez, i et interview med avisen New York Post.

Ifølge en anden avis, New York Times, er startlønnen hos Michael Bloombergs valgkampagne 72.000 dollar (496.000 kroner) – årligt. Til sammenligning betaler andre demokratiske kandidater og deres fælles modkandidat, Donald Trump, det, der svarer til 200.000 kroner årligt. Mange arbejder stadig frivilligt.

Som pressesekretær for én af USA's 50 stater tjener man i Bloomberg-kampagnen årligt det, der svarer til 860.000 kroner. Og hvis man er heldig nok til at score jobbet som én af ti kampagneledere, så runder man ifølge New York Times de to millioner kroner årligt.

Alt går efter Bloomberg-planen. Joe Biden er nede. Mange er bange for Sanders' socialisme. Og ind træder dagens mand i moderat skysovs, Michael Bloomberg. Foto: JEFF KOWALSKY - Reuters Vis mere Alt går efter Bloomberg-planen. Joe Biden er nede. Mange er bange for Sanders' socialisme. Og ind træder dagens mand i moderat skysovs, Michael Bloomberg. Foto: JEFF KOWALSKY - Reuters

»Det giver en helt anden stemning, når folk bliver betalt godt for deres hårde arbejde. Bloombergs medarbejdere er villige til at give sig selv 110 procent. Og det smitter af på resultaterne,« siger journalist Jack Neher til B.T.

Siden sin start som præsidentkandidat i november har Michael Bloomberg brugt det, der svarer til 1,4 milliarder kroner.

I følge Forbes Magazine er Bloomberg personligt god for 300 milliarder kroner. Og ifølge pengebladet bliver der ikke sparet på noget i Bloomberg-kampagnen.

Daggamle sandwich er skiftet ud med gourmetretter og frisk sushi. Ifølge Forbes har Bloomberg brugt over otte millioner kroner på catering til sine medarbejdere. Da kandidaterne for nylig var i Miami, blev en lokal gadeartist betalt næsten 200.000 kroner for at lave et stort fortovsmaleri til begivenheden.

Michael Bloombergs fans er glade fans. 'Gør USA anstændig igen', står der på denne Mike-kasket. Foto: JONATHAN DRAKE Vis mere Michael Bloombergs fans er glade fans. 'Gør USA anstændig igen', står der på denne Mike-kasket. Foto: JONATHAN DRAKE

I staten Pennsylvania blev samtlige 1.200 deltagere til et vælgermøde mødt med et gratis tag selv-bord med steak, ovnstegte grøntsager, bagt brie, frisk frugt og alkoholfri champagne. På samtlige kampagnestop er der gratis 'I Like Mike'-T-shirts til alle (Trumps koster 30 dollar stykket). Og ifølge New York Times bor 300 af kampagnemedarbejderne i møblerede luksuslejligheder tæt på hovedkvarteret på Manhattan.

»Mike er ikke bange for at bruge penge. Han er heller ikke bange for at betale skat. Og så mener han, at alle amerikanere bør have gavmild og effektiv sygesikring. What's not to like.«

Sådan siger én af Bloombergs kampagneledere til radiokanalen NPR.

På den såkaldte Super Tuesday 3. marts (primærvalg i 11 stater) vil Michael Bloomberg for første gang dukke officielt op på stemmesedlerne. Men trods den sene start ligger mangemilliardæren allerede på tredjepladsen i samtlige meningsmålinger.

Michael Bloomberg-tilhængere i Houston, Texas. Foto: GO NAKAMURA - Reuters Vis mere Michael Bloomberg-tilhængere i Houston, Texas. Foto: GO NAKAMURA - Reuters

Og som en ekstra bonus har Michael Bloomberg lovet følgende: Uanset hvem der vinder den demokratiske nominering, så vil Bloomberg stille hele sit mandskab og valgapparat til rådighed. Alle 1.200 medarbejdere bliver nemlig betalt til slutningen af november.