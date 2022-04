'Går den, så går den.'

Det er ikke småting, rejsende forsøger at få med gennem 'Security' i lufthavne. Det ved Lisa Farbstein, der deler nogle af de mest kreative smuglerforsøg.

Lisa Farbstein er talsmand for TSA, Transportation Security Administration, der står for sikkerheden for den rejsende offentlighed i USA. Og på Twitter deler hun nogle af de mest absurde forsøg på at smugle genstande.

»At være velplejet og godt bevæbnet er to vidt forskellige ting. TSA har intet problem med rejsende, der bringer hårbørster gennem et checkpoint, bare ikke dem, der skjuler dolke som en del af børstehåndtaget.«

Being well groomed and well armed are two very different things. @TSA has no issue with travelers bringing hairbrushes through a checkpoint, just not ones that conceal daggers as part of the brush handle! This one detected yesterday at the @FLYIthaca checkpoint. pic.twitter.com/wHiJDtKZkA — Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) April 7, 2022

Det skriver Farbstein om fundet i Ithaca Tompkins International Airport.

I Boston Logan International Airport har en mand i den grad også forsøgt at være kreativ.

Han havde nemlig gemt en kniv i en stok, viser et tweet, som Lisa Farbstein har delt:

Yesterday @TSA officers @BostonLogan discovered this hidden blade inside of a cane. When questioned by @MassStatePolice the man claimed he had no idea the blade was in there.

Ifølge hendes kollega Dan Valez, som også er talsperson for TSA, påstod manden, at han ikke anede at klingen var derinde. Og efter at have overgivet stokken, fik han tilladelse til at fortsætte sin rejse.