Beslutning gælder afrikanske elefanter. Asiatiske elefanter er i dag bedre beskyttet mod international handel.

Det skal ikke længere være tilladt at jage afrikanske elefanter i naturen for at sende dem til dyreparker og cirkusser forskellige steder i verden, siger Cites.

Organisationen administrerer konventionen om international handel med truede arter, og den har ved en kongres i Genève indført "et næsten totalt forbud" mod at sende vilde elefanter til zoologiske haver.

Forud for beslutningen var der en ophedet debat, og det kom til flere afstemninger om et forslag, som blev blødt op, inden det blev vedtaget.

- Fremover kan den afrikanske elefant kun handles, hvis det gælder om at fastholde dyrene i deres vildtreservater i dyrenes naturlige habitat - men i "usædvanlige tilfælde" vil de kunne flyttes, når det gælder om at bevare arten.

Det var først og fremmest Zimbabwe, som modsatte sig forbuddet. Siden 2012 har landet fanget og eksporteret flere end 100 elefantunger til kinesiske dyreparker, viser tal fra organisationen Humane Society International.

Men forbuddet blev vedtaget sidst på en 12 dage lang kongres med 87 stemmer for, 29 imod og 25 blanke stemmesedler.

- Det er en meget betydningsfuld beslutning, som Cites har truffet for Afrikas elefanter, siger Audrey Delsink, som er med i ledelsen af Humane Society International.

Beslutningen omfatter kun afrikanske elefanter, da asiatiske elefanter er bedre beskyttet mod international handel af andre konventioner.

EU kom under debatten om forslaget til at spille en markant rolle, da systemet først ville stemme imod den oprindelige tekst.

Det fik markante dyreværnsforkæmpere som Jane Goodall, Pamela Anderson og Brigitte Bardot til at skrive til EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, for at få de 28 medlemslande til at støtte et forbud.

EU var derefter med at til forfatte den ændrede tekst, som blev vedtaget.

/ritzau/AFP