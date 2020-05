Corona-krisen har medført en masse nye omstændigheder, og i afrikanske national- og dyreparker er der problemer at spore.

Mange lande på det afrikanske kontinent er lukket ned for at begrænse smitten, og de manglende besøgende har en negativ effekt på parkernes vilde dyr.

Turisternes tilstedeværelse er nemlig med til at sikre dyrebeskyttelse, skriver DR.

»Vi ser allerede nu en stor stigning i krybskytteri. Endnu ikke efter næsehorn og elefanter, men for adgang til kød,« fortæller Nico Jacobs fra Rhino 911 til DR Nyheder.

Løverne i Kruger National Park i Sydafrika slapper af på vejen, hvor trafikken er reduceret markant, efter coronaens udbrud. Foto: RICHARD SOWRY/KRUGER NATIONAL PA

Rhino 911 er en organisation, som rykker ud, når der løber anmeldelser ind om krybskytteri.

Turisterne er normalt på flere måder med til at sikre de vilde dyr.

De penge, som de lægger i både de privatejede parker ohg nationalparkerne er med til at finansiere dyrebeskyttelsen.

Derudover forklarer Jacobs også, at det, at de mange turister i parkerne har en afskrækkende effekt på krybskytter.

De er slet og ret bange for at blive opdaget, og når parkerne har større aktivitet, er der mindre plads at jage på.

Dyrene er dog ikke de eneste, der er udsatte under corona-krisen.

For nogle dage siden meldte verdenssundhedsorganisationen WHO ud, at op til 190.000 mennesker i Afrika kan dø i forbindelse med coronapandemien i løbet af et år.

Man mener desuden, at mellem 29 og 44 millioner mennesker i Afrika vil blive smittet med corona indenfor det første år, pandemien raser.