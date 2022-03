Brændende romerlys, store billeder af Vladimir Putin og blafrende russiske flag.

Sådan så det ud, da cirka 4.000 serbere fredag aften marcherede ​​gennem landets hovedstad Beograd til den russiske ambassade. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Folkemængden ville tydeligvis hylde Ruslands meget udskældte præsident for invasionen af Ukraine.

En krig, der ellers har skabt stort had mod russerne i det meste af verden og medført stribevis af sanktioner mod landet.

Her ses, hvordan serbiske demonstranter fredag aften brugte store russiske flag i demonstration til støtte for russernne. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Her ses, hvordan serbiske demonstranter fredag aften brugte store russiske flag i demonstration til støtte for russernne. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Men du undrer dig sikkert over, hvorfor i al verden så mange personer lige pludselig hylder Rusland og Vladimir Putin for at have invaderet Ukraine?

Et bud på et svar er, at demonstrationen ligeså meget var en form for kritik af Serbiens præsident Aleksandar Vucic.

Selve demonstrationen startede med, at der både blev sunget Rusland og Serbiens nationalsange.

Flere gange blev Aleksandar Vucic nævnt af demonstranterne med høje råb, og det var ikke pæne ord, der blev brugt.

Demonstanterne brugte også brændende romerlys. Foto: STR Vis mere Demonstanterne brugte også brændende romerlys. Foto: STR

Landets præsident blev stærkt kritiseret for Serbiens 'ja' til FN's fordømmelse af den russiske invasion af Ukraine.

Ja, der blev direkte råbt, at Aleksandar Vucic er en »forræder«.

En af demonstranterne, Damnjan Knezevic, er fra en nationalistisk forening og kom med disse ord til den serbiske tv-station N1:

»Enhver russer er en bror til hver serber. Uanset hvor meget vi bliver presset, uanset hvor meget de angriber os, er det en dråbe i havet for en slavisk sjæl,« sagde han.

Demonstranterne brugte også billeder af den udskældte præsident Vladimir Putin. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Demonstranterne brugte også billeder af den udskældte præsident Vladimir Putin. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) Foto: ANDREJ ISAKOVIC

I øvrigt skal det også oplyses, at der er valg i Serbien om under en måned.

Helt konkret skal serberne 4. april stemme om, hvorvidt Aleksandar Vucic skal fortsætte som præsident eller ej.

Altså er der lige nu markant valgkamp i gang i landet på Balkanhalvøen.

Så meget tyder altså på, at demonstrationen ligeså meget var en kritik af Serbien og dets nuværende præsident.