En enorm, glubsk og nærmest apokalyptisk sandstorm rullede søndag ind over den kinesiske by Dunhuang søndag.

Som det kan ses i videoen øverst blæste sandstormen ind fra den nærliggende ørken Gobi Dessert, og i løbet af få minutter var store dele af byen druknet i sandkorn.

Byens placering i det nordvestlige Kina gør, at den er særdeles udsat for sandstorme. Men de rammer typisk i løbet af foråret og ikke sommeren.

Sandstormen i Dunhuang er blot den seneste i rækken af sandstorme. Området omkring Gobi-ørkenen i det nordlige Kina har været hårdt plaget, ligesom østkysten også har set adskillige sandstorme i år.

Plantningen af træer er allerede godt i gang nær Dunhuang. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS

Og selvom ingen kom noget til i forbindelse med sandstormen i Dunhuang, kan de enorme skyer af sand alligevel være til stor gene.

Det nedsætter sigtbarheden, så det kan skabe enorme trafikale problemer, som det senest skete i USA, hvor otte personer omkom i en trafikulykke.

Herudover kan det give irritationer og infektioner, mens det også forurener luften.

Og så har det også en skadelig indvirkning på dyreliv og afgrøder.

Derfor vil Kina forsøge at komme problemerne til livs med 'den grønne mur'.

'Den grønne mur' er et kæmpe projekt, hvor der plantes millioner af træer rundt om i landet. Placeres de korrekt og i de rette mængder, kan de forstyrre sandstormene og dermed nedbringe risikoen for, at de rammer byerne.