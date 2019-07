Pytonslanger kan blive store, rigtigt store. Men de har ingen giftige tænder at bide dig med. I stedet kvæler de dig...

Biologisk set er pytoner forsynet med en mund, der kan gabe over store ting. Også dyr, der er større end dem selv.

Det er næsten almindeligt at se slanger i færd med at æde rådyr, impalaer og nogle gange endda mennesker.

Men en stor krokodille. Jovist da. Man skal bare tage til Australien, hvor en ferskvandskrokodille var meget uheldig at støde ind i en oliven pytonslange.

Her er krokodillens fod synlig, mens resten af dyret er på vej ned i maven på pytonslangen.

Oliven pytoner lever kun i den nordlige del af Australien.

De meget sigende billeder er taget af GG Wildlife Rescue Inc. – en australsk organisation – den 31. maj i år. Det skriver ZMEscience.

Ifølge deres Facebook-side er billederne taget af kajakroeren Martin Muller nær Mount Isa i Queensland.

Pytonslanger dræber som sagt ved at kvæle deres bytte. De snor sig rundt om byttet og strammer til, hver gang byttet ånder ud.

Så er saltvandskrokodillen næsten slugt.

Der går som regel ikke mange minutter, før byttet er død – enten af kvælning eller hjertestop.

De sluger for øvrigt deres føde i hel størrelse. Det kan de gøre, fordi deres kæber er forbundet med nogle fleksible anordninger, som kan strækkes enormt meget.

Fordøjelsen er også klar til at indtage meget føde på en gang.

For at klare den pludselige indtagelse af kalorier kan pytonslager hurtigt forøge størrelsen af deres indre organer. Det gælder både tarmen, hjertet og nyrerne.

Den er forlængst død og lige om lidt også slugt.

Pytoner æder næsten udelukkende pattedyr, men de kan også snuppe et krybdyr. Det beviser den uheldige ferskvandskrokodille på uheldigste vis.