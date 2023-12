Folk går på gaden. En bil holder på vejen og andre kører forbi.

Alt virker helt normalt – men et splitsekund senere er normaliteten forvandlet til panik og kaos.

Mandag eftermiddag styrtede dele af en syv etager høj beboelsesejendom pludselig sammen i New York-bydelen Bronx, og videobilleder fra gaden viser det øjeblik, hvor de forbipasserende opdager faren.

Folk sætter i løb for at komme væk, mens tid er, og chaufføren i en holdende bilen må bakke for at undvige murbrokker og andet, som styrter ned fra den kollapsende bygning på gaden Billingsley Terrace.

Utroligt nok kunne brandvæsenet konstatere, at ingen blev fanget under murbrokkerne.

Endnu mere mirakuløst var det, at ingen kom alvorligt til skade – hverken på gaden eller i selve beboelsesejendommen, hvor flere beboere var hjemme, da dele af bygningen kollapsede.

»At dømme ud fra scenerne på stedet og overvågningsbilleder kunne det være endt langt værre,« skriver den lokale brandchef Laura Kavanagh på det sociale medie X.

Miraculously, no one was severely injured at the partial building collapse at 1915 Billingsley Terrace. From looking at the scene and surveillance footage, it could have been so much worse. We waited anxiously as @FDNY members methodically went through the debris pile. pic.twitter.com/M9kZ2LyNAo — Commissioner Laura Kavanagh (@FDNYFC) December 12, 2023

Brandchefen kan endnu ikke oplyse, hvad der førte til kollapset, da brandvæsnets primære opgave i første omgang var at undersøge, om folk var blevet fanget under murbrokkerne.

Bygningen, der ifølge dpa er fra 1927, ligger på et gadehjørne. Beboerne er blevet evakueret efter kollapset.

NBC New York skriver, at bygningens facade blev beskrevet som 'usikker', efter at en påkrævet inspektion fra en bygningskonstruktør viste 'betydelig skade på murværket over hele facaden' – herunder revner i murstenene.

I bygningskonstruktørens rapport lød det, at skaderne primært er på grund af bygningens alder og vind og vejr.

Sådan så bygningen ud efter kollapset. Foto: Sarah Yenesel/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så bygningen ud efter kollapset. Foto: Sarah Yenesel/EPA/Ritzau Scanpix

I rapporten lød det, at bygningens ejer skulle reparere den udvendige del af bygningen.