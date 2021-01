Regeringen i Norge har lørdag indført de hårdeste restriktioner, siden covid-19 for alvor ramte landet i marts sidste år.

Nedlukningen sker i hovedstaden Oslo samt 10 omkringliggende kommuner. De nye restriktioner har fået nordmændene ud af døren.

De skal nemlig sikre sig alkohol til perioden, hvor butikkerne må holde lukket. Dagbladet skriver, at det har skabt lange køer foran eksempelvis en Vinmonopolet-butik lidt vest for hovedstaden.

Du kan se, hvor lang køen i virkeligheden har været i videoen øverst i artiklen.

I Norge sælges alkohol fra særlige statslige butikker, og de bliver altså nu lukket fra 23. januar til 31. januar.

Sundhedsministeren i Norge, Bent Høie, opfordrede på et pressemøde borgerne til at blive indenfor deres egen kommunegrænse.

»Jeg vil indtrængende bede de, som bor i dette område om ikke at rejse til andre kommuner for at benytte sig af tilbud, der er lukket i deres egen kommune.«

Den seriøse nedlukning af flere norske kommuner skyldes den britiske mutation, og det er udbredelsen af den, som myndighederne håber at stoppe.