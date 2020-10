Skænderier mellem grupperinger med modstridende politiske overbevisninger endte lørdag med en fatal skudepisode ved højlys dag.

Klokken var cirka 15.30 lokal tid, og en venstreorientet gruppe var under en protest begyndt at mundhugges med en højreorienteret gruppe.

Efter et længere skænderi lyder der pludselig et stort brag, og på jorden ligger en mand med teksten 'Black Guns Matter' skrevet på sin T-shirt.

Teksten repræsenterer en bevægelse, som mener, at sorte personer i USA ikke ville være udsat for samme omfang af politivold, hvis de var bevæbnet.

Sådan så det ud i øjeblikket gerningsmanden affyrede sit våben. Foto: Helen H. Richardson/The Denver Post via Getty Images

Han var død på stedet, og på et billede taget af en lokal fotograf kan man se, at den afdøde forsvarede sig selv med en peberspray, da han blev sigtet på med pistolen.

Den anholdte og sigtede gerningsmand hedder Matthew Dolloff og var ifølge politiet med som en form for sikkerhedsvagt for et af de tilstedeværende nyhedsmedier, 9News.

Politiet skriver desuden på Twitter, at trods spekulationer på sociale medier er Matthew Dolloff ikke tilknyttet den venstreorienterede bevægelse Antifa.

Både Matthew Dolloff og den afdøde er hvide mænd, oplyser politiet under et pressemøde ifølge The New York Times.

Politiet havde været til stede under protesterne det meste af dagen og brød derfor hurtigt ind og fik anholdt gerningsmanden.