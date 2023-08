Knytnæveslag, spark, skubben, slag mod hovedet med en klapstol. Og flere personer som endte i vandet.

Som du kan se i videoen herover, gik det voldsomt for sig under et masseslagsmål i USA lørdag.

Så voldsomt, at vi må advare om voldsomme billeder.

De dramatiske scener udspillede sig lørdag ved 19-tiden i byen Montgomery i delstaten Alabama.

Videooptagelserne spredte sig hurtigt på de sociale medier, og nu har politiet taget affære, skriver CNN.

Foreløbig er der udstedt arrestordrer mod tre af de personer, som deltog i masseslagsmålet – og de risikerer op til et års fængsel.

Sagen bliver endnu mere grotesk med tanke på, hvad der fik temperamenterne til at stikke helt af.

Masseslagsmålet startede efter noget så banalt som uenighed om, hvem der havde ret til at benytte en bådplads.

Da flodbåden Harriott II ankom til havnen med 227 passagerer, lå en mindre, privat båd fortøjet på flodbådens reserverede plads.

Men da vicekaptajnen tog kontakt til de personer, som benyttede den private båd, reagerede de ifølge politiet ved at råbe bandeord efter og håne ham.

Herefter eskalerede situationen voldsomt.

48-årige Richard Roberts, 23-årige Allen Todd og 25-årige Zachary Shipman er blevet sigtet for grov vold. De har alle tre forbindelse til den private båd og beskrives af politiet som hvide mænd.

To af de sigtede er fortsat på fri fod, mens en af dem har meldt sig til politiet, oplyser ordensmagten på en pressekonference uden at uddybe, hvilken af de tre mænd der nu er i politiets varetægt.

I alt blev 13 personer anholdt og taget med til politistationen til flere timer lange forhør efter masseslagsmålet lørdag.

Politiet efterforsker stadig sagen og afviser ikke, at der kan komme flere sigtelser.