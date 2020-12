Den sidste strofe var nærmest kun lige blevet sunget under julekoncert, og folk var stille begyndt at forlade stedet, da skuddene pludselig lød.

Med ét var den rolige søndag ved en kirke på Manhattan i New York forvandlet til ren kaos – og folk flygtede skrigene i alle retninger.

Det fortæller flere vidner til blandt andet medierne NBC News og USA Today.

Det vides endnu ikke, hvorfor han gjorde det, men det ligger fast, at en endnu uidentificeret mand søndag eftermiddag åbnede ild på trapperne, der fører op til Cathedral Church of Saint John the Divine, hvor der årligt holdes en julekoncert.

Skyderiet fandt sted ved Cathedral Church of St. John the Divine i Manhattan. Foto: JEENAH MOON Vis mere Skyderiet fandt sted ved Cathedral Church of St. John the Divine i Manhattan. Foto: JEENAH MOON

Derfra affyrede han det, som vidner beskriver som mere end et dusin skud, mens de tilstedeværende og andre, der opholdt sig i nærheden, flygtede for deres liv.

Ifølge byrådsmedlemmet Mark Levine blev ingen ramt, mens gerningsmanden skød »tilfældigt ud i luften«.

Noget kan måske også tyde på, at han havde ganske andre hensigter.

I hvert fald fortæller et vidne, Judy Romer, til NBC News, at hun hørte gerningsmanden råbe til politiet:

Foto: JEENAH MOON Vis mere Foto: JEENAH MOON

»Gerningsmanden sagde: 'Skyd mig! Skyd mig! Dræb mig! Dræb mig!' Han blev ved med at tirre politiet til at gøre det,« fortæller hun.

Betjente fra New York Police Department var i forvejen til stede ved kirken, da skyderiet brød ud, og de kunne derfor hurtigt gribe ind, har politikommissær Dermot Shea fortalt på et efterfølgende pressemøde.

Det hele endte med, at betjentene affyrede flere skud mod gerningsmanden, som blev ramt og faldt om øverst på trappen foran dørene ind til katedralen.

Ifølge USA Today fortæller vidner, at en stor gruppe betjente derefter – med deres våben trukket – nærmede sig manden:

Foto: JEENAH MOON Vis mere Foto: JEENAH MOON

»Don't move! Don't move!,« råbte de ifølge vidnerne til ham.

Kom efter ankom ambulancer til stedet, og manden blev kørt af sted i kritisk tilstand. Han blev senere erklæret død på hospitalet.

På pressemødet fortalte Dermot Shea, at manden havde været i besiddelse af to halvautomatiske pistoler, og da man gennemsøgte området, fandt man en taske, som man formoder er gerningsmandens.

I den lå en benzinbeholder, reb, tråd, flere knive, tape og en bibel.

Foto: JEENAH MOON Vis mere Foto: JEENAH MOON

Politiet er fortsat i gang med at undersøge hændelsen – og gerningsmandens motiv.

Folk løber væk fra stedet, mens en betjent løber hen mod kirken. Foto: JEENAH MOON Vis mere Folk løber væk fra stedet, mens en betjent løber hen mod kirken. Foto: JEENAH MOON

Her har to søgt at komme i skjul fra skuddene. Foto: JEENAH MOON Vis mere Her har to søgt at komme i skjul fra skuddene. Foto: JEENAH MOON