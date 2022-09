Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er blevet kaldt en 'monsun på steroider', og nogle steder er blevet ramt af mere regn, end de har fået i årevis.

Nu vidner helt nye satellitbilleder over Pakistan lidt om, hvor omfattende oversvømmelserne har været – og hvor meget landet er blevet forandret.

Det er Nasa, der står bag billederne (som kan ses længere nede i artiklen) af landet, der siden midten af juni har været gennemblødt af ekstrem monsunregn, der har ført til landets værste oversvømmelser i et årti.

De massive mængder nedbør har blandt andet ført til en stor forvandling af Indus-floden i Sindh-provinsen, skriver CNN.

Her ses floden før. Foto: Nasa Vis mere Her ses floden før. Foto: Nasa

Fra at være en almindelig flod er den på kort tid nærmest blevet en indsø.

En indsø, der måler 100 kilometer i bredden og har lagt det, der engang var landbrugsmarker under vand.

Det første af de billeder, som Nasa har delt, blev taget den 4. august, mens det efterfølgende blev taget den 28. august – og forandringen er slående.

Det skal her bemærkes, at billederne er blevet taget med en kombination af kortbølget infrarødt, nærinfrarødt og rødt lys for bedre at kunne skelne oversvømmelsesvand (det, der er dybblåt) fra de naturlige kanaler, hvilket forstærker kontrasterne.

Her ses floden efter. Foto: Nasa Vis mere Her ses floden efter. Foto: Nasa

Siden monsunregnen begyndte i juni har over 1.100 personer mistet livet. Blandt dem er 380 børn.

Vandmasserne har ødelagt både veje, afgrøder og broer, og omkring 15 procent af landets befolkning – 33 millioner ud af 220 millioner – er blevet berørt af det.

Ifølge landets klimaminister, Sherry Rehman, ligner dele af landet nu 'et lille hav'.

Det forventes dog, at der kan komme tørt vejr til nogle af de ramte regioner de kommende dage, men ifølge eksperter kan det tage vandet flere dage om at trække sig tilbage.