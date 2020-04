For en uge siden iværksatte Indiens regering den største lockdown i hele verden.

Offentlig transport blev suspenderet, mere eller mindre alle butikker lukkede og landets næsten 1,4 milliarder indbyggere fik besked på at blive hjemme.

Undtagelsestilstanden har til formål at forhindre coronavirussen i at sprede sig, men en anden positiv effekt har den allerede vist sig også at have.

Normalt ligger der nemlig et tungt og gråt forurenings-tæppe over de indiske storbyer, som mest af alt minder om det, vi danskere oplever, når der er tåge herhjemme.

I en by som Delhi er det eksempelvis udstødning fra trafikken, der blander sig med røg fra afbrænding af marker i de omkring liggende stater.

Men nu viser billeder fra de store byer, at Indiens undtagelsestilstand har gjort luften anderledes klar.

Stor forskel i luften, efter man i Indien har lukket landet mere eller mindre ned Foto: AFP Vis mere Stor forskel i luften, efter man i Indien har lukket landet mere eller mindre ned Foto: AFP

Det skriver flere udenlandske medier, herunder CNN.

Tal over udledning af co2 viser også, hvordan at man siden lockdownen har set langt bedre tal end i lang tid.

Det samme gør sig tilfældet i forhold til graden af 'luftkvalitet', hvor en by som Delhi - ifølge CNN - har oplevet en firedobling i kvaliteten efter den 22. marts, hvor lockdownen begyndte.

Og tager man også et kig på nogen af de satellitbilleder, som NASA udgiver, står det også lysende klart, at forureningen er en helt anden i Indien i disse dage.

Pollution over India before and after COVID-19 #lockdown. These are satellite monitored pollutant values (PM2.5) on 30 March in 2019 and 2020.

Red colors show maximum (upto 1000 μg/m3) and blue colors show minimum (from 1 μg/m3).

Source: NASA/EU Copernicus via earth.nullschool. pic.twitter.com/bRp8AOMHi4 — Vijay Nishant (@vijayvruksha) March 30, 2020

Indien er dog ikke det eneste sted i verden, hvor coronavirussen har haft positive effekter på alt fra forurening til dyrelivet.

B.T. skrev tidligere i marts historien om Venedigs pludseligt klare kanaler og et voldsomt satellitbillede fra Kina.