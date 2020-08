Alt virkede helt normalt, da politikvinden Erica Urrea stoppede bilen, idet bommen gik ned ved en jernbaneoverskæring onsdag morgen lokal tid.

Men pludselig udviklede det sig til en kamp for liv og død.

Ude på skinnerne så Erica Urrea noget, der tvang hende til at tænke hurtigt. Meget hurtigt. Det skriver CNN.

Som du kan se i den højdramatiske video herover – der er optaget med kropskameraet på politikvindens uniform – satte Erica Urrea sit liv på spil i et desperat forsøg på at redde en mand fra den sikre død.

Den handicappede mands kørestol sad tilsyneladende fast midt ude på skinnerne. I hvert fald kunne han ikke rokke sig ud af stedet.

Urrea, som arbejder for politiet i Lodi tæt på Sacramanto i den amerikanske stat Californien, flår bildøren op og iler manden til undsætning. Lyden fra togets advarselshorn bliver højere og højere, mens hun nærmer sig. Toget kommer buldrende – og kan ikke nå at stoppe.

»Kom op, kom op, kom op,« råber Erica Urrea til manden i kørestolen.

Men det kan den handicappede mand på 66 år ikke af egen kraft.

Mandens kørestol sad tilsyneladende fast ved skinnerne - og et tog kom buldrende, da politikvinden kastede sig ud i et heltemodigt redningsforsøg. Foto: Politiet i Lodi Vis mere Mandens kørestol sad tilsyneladende fast ved skinnerne - og et tog kom buldrende, da politikvinden kastede sig ud i et heltemodigt redningsforsøg. Foto: Politiet i Lodi

Derfor flår politikvinden ham ud af kørestolen og holder fast i ham, mens hun kaster sig væk fra sporet.

Umiddelbart efter kommer toget susende.

Lyden af kørestolen, som splintres af påkørslen, er et klart vidnesbyrd på, hvor galt det ville være gået, hvis ikke Erica Urrea havde udvist heltemod og sat sit liv på spil under den dramatiske redningsaktion.

Efter at have reddet mandens liv bliver Erica Urrea hyldet som en heltinde – også af kollegerne ved politiet i Lodi.

»Betjent Urrea satte sit eget liv på spil for at redde et andet menneskeliv. Hendes handlinger forhindrede en tragedie i dag. Vi er ekstremt stolte over Erica Urrea og hendes heltemod,« skriver politiafdelingen i en pressemeddelelse.

Ifølge CNN pådrog manden sig en mindre skade på sit ene ben, efter Erica Urrea kastede sig selv og ham til jorden. Det må siges at være billigt sluppet efter at have været i nærkontakt med døden.

Han blev behandlet på et lokalt hospital.

Politiet har ikke offentliggjort den 66-årige mands identitet.