Det er et spørgsmål om dage, før USA når en af de mest tragiske milepæle, siden coronavirussen indtog verden: 100.000 døde personer.

Men i løbet af weekenden er der dukket billeder op fra det store land, hvor det bestemt ikke ligner et folkefærd, der bekymrer sig om virussen.

Sagen er nemlig den, at de amerikanske delstater er gået i gang med en gradvis genåbning, hvor man ligesom i Danmark lader folk socialisere igen, men stadig opfordrer til at holde afstand og undgå fysisk kontakt.

Og dét er så dér, hvor det lader til, at nogle amerikanere stoppede med at lytte eller læse videre efter 'socialisere igen......'

Et billede fra en af weekendens fester ved Ozark-søen Foto: Twitter/Lawler50 Vis mere Et billede fra en af weekendens fester ved Ozark-søen Foto: Twitter/Lawler50

Den netop afsluttede weekend faldt nemlig også sammen med Memorial Day, hvor faldne soldater fejres, så amerikanerne strømmede til strande og poolfester for at feste.

Og på de videoer og billeder, der florerer på de sociale medier, er det enormt svært at spotte den meters afstand, der bliver lagt op til.

No covid concerns at the lake of the ozarks #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

'Ingen covid-bekymringer ved Ozark-søen,' skriver Twitter-brugeren Scott Pasmore eksempelvis til ovenstående video, der viser hundredvis af amerikanere ved et poolparty, der ingenlunde overholder de sundhedsmæssige opfordringer.

Ifølge CNN har et tal af delstater og byer i løbet af weekenden haft problemer med, at de amerikanske borgere er strømmet til offentlige pladser.

Og i en af byerne, Houston, har man allerede fået så mange anmeldelser i løbet af weekenden, at politiet er blevet bedt om at være ekstra opmærksomme på, hvor mange folk der er samlet.

»Realiteten er, at der er for mange folk, der samles. Der er ingen social distancering, ingen maske. Og efter denne Memorial Day-weekend tager de på arbejde eller kommer i tæt kontakt med en anden,« sagde borgmesteren i byen, Sylvester Turner.

Newport Beach i weekenden, Californien. Foto: EUGENE GARCIA Vis mere Newport Beach i weekenden, Californien. Foto: EUGENE GARCIA

Samlet set har USA omkring 1,6 millioner coronasmitte-tilfælde og næsten 100.000 coronarelaterede dødsfald.

Man forventer desuden nu, at mange delstater vil indføre strengere restriktioner igen efter weekendens mange billeder og videoer.