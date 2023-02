Lyt til artiklen

De sidder i skrædderstilling på gulvet, stuvet tæt sammen.

Isse mod nakke er de mange kronragede mænd nærmest stablet sammen i den store hal.

Deres hænder er lænket med håndjern på ryggen, og deres bare overkroppe er stærkt tatoverede.

De har bare fødder, som også er i lænker, og det eneste tøj, de har på, er lange hvide underbukser.

Fanger, som for største delens vedkommende er bandemedlemmer, venter på at blive ført til deres celler i det nye kæmpe fængsel i El Salvador. Foto: SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI

Det er ikke noget ferieophold, der venter de 40.000 fanger, der fremover skal bo i et nyt kæmpefængsel i El Salvador.

»De kommer aldrig til at gå ud herfra,« lover landets sikkerhedsminister, Gustavo Villatoro, ifølge Daily Mail.

Det nye giga-fængsel er netop taget i brug og især tiltænkt bandemedlemmer.

Det er bygget til at kunne huse hele 40.000 af det mellemamerikanske lands værste kriminelle, og de første 2.000 fanger blev overført forleden.

Myndighederne i El Salvador har offentliggjort flere billeder som disse, der viser fangerne ved ankomsten til det nye super-fængsel.

Præsident Nayib Bukele har erklæret »krig« mod kriminalitet – især bande- og narkokriminalitet, som landet kæmper med.

De seneste år har El Salvador oplevet en voldsom stigning i antallet af banderelaterede drab. Og her er giga-fængslet 'the Center for the Confinement of Terrorism' et vigtigt redskab i bekæmpelsen.

»Dette vil være deres nye hjem, hvor de vil bo i årtier. Blandet med hinanden og ude af stand til at gøre mere skade på befolkningen,« skrev præsidenten forleden på Twitter.

Fængslet er ifølge præsidenten det største i Amerika.

Vean a estos terroristas…



¿Ya no dan miedo verdad?



¡Exacto!



Los criminales no causan ningún temor, una vez que son despojados de la protección del Estado y de los políticos corruptos y organismos internacionales que los financian y los defienden. https://t.co/mq7QDhS0j3 — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 26, 2023

Hver celle i det nye fængsel er ifølge avisen omkring 100 kvadratmeter stor og designet til at rumme 100 indsatte.

Her skal fangerne deles om to toiletter og to håndvaske, og der er kun senge til 80 ud af 100 indsatte. Ingen af dem har madrasser.

Fremgangsmåden i det mellemamerikanske land har vakt opsigt og kritik.

Myndighederne indførte nemlig i foråret 2022 en undtagelsestilstand over for bandevold, der gør det muligt for politiet at anholde personer uden en kendelse og tilbageholde dem uden adgang til en advokat.

Siden er mere end 62.000 mistænkte bandemedlemmer blevet arresteret.

Menneskerettighedsorganisationer har påpeget, at flere uskyldige er blevet anholdt og fængslet, og flere af dem er også døde i politiets varetægt.