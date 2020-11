Gaderne i Paris har lørdag aften været lyst op på grund af massive påsatte brande og ildspåsættelse af biler.

Det skyldes, at den franske befolkning gik på gaden for at demonstrere mod den franske regerings nye sikkerhedslovforslag, der blandt andet skal forbyde filmoptagelser af politiet.

Det fik den franske befolkning til at demonstrere i gaderne over hele landet, blandt andet i Paris, Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes og Rennes. Det var dog mest dramatisk i Paris.

Ifølge den franske indenrigsminister Gerald Darmanin er mindst 37 politibetjente blevet såret i protesterne over hele landet lørdag.

Demonstranter der holder et banner, hvor der står 'Voldeligt Politi'. Demonstranterne var på gaden for at protestere mod en ny fransk sikkerhedslov, der blandt andet skal forbyde filmoptagelser af politiet.

Demonstrationen var planlagt i forvejen, fordi en sort mand ved navn Michel Zecler var blevet tævet af politiet, da han havde gået i sit nabolag uden en maske – det er imod de franske corona-restriktioner – og da han så en politibil, gik han ind i sit musikstudie for at undgå at få en bøde.

Herefter blev han forfulgt af politiet og banket med stav. Hele hændelsen blev fanget på et overvågningskamera. Heraf mener mange, at det var på grund af hans hudfarve, at han fik slag og ikke en påtale.

De involverede politibetjente er blevet suspenderet, og det har netop været på grund af filmoptagelser, at man har kunne dokumentere den voldelige hændelse.

Derfor protesterede det franske folk mod den nye lov, da man mener, at den ville underminere pressens frihed til at dokumentere politivold.

Den franske regering mener derimod, at den er sat i verden for at beskytte politiet mod online-misbrug.

Demonstranterne viste deres utilfredshed ved at antænde møbler på gaden og bagefter kollidere med politiet, da politiet forsøgte at blokere adgangen til bestemte veje.

Herefter begyndte demonstranterne at skyde fyrværkeri af, bruge laser og kaste sten mod politiet – og til det svarede politiet igen med tåregas.

En prisvindende fotograf meldes også hårdt såret efter et sammenstød med politiet.

Den syriske prisvindende fotograf blev såret af politiet efter sammenstød.

