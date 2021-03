Luften er orange, uigennemsigtig – og farlig.

Beijing og den nordøstlige del af Kina er ramt af en voldsomme sandstorme, og mandag morgen er indbyggerne stået op til alarmerende grader af luftforurening.

Ifølge nyhedsbureauet AP har landets nationale meteorologiske center kaldt det for 'den mest intense sandstorm i 10 år, der samtidig dækker over det største område'.

Luftforureningen i hovedstaden – der i forvejen ikke har det for godt – er eksploderet mandag morgen. På en realtidsmåling over luftkvaliteten er niveauet indtil videre hele dagen blevet målt til 999, hvor den værste skala, 'farligt', i indekset begynder ved målinger på mindst 300.

Et finanskvarter i Beijing. Foto: LEO RAMIREZ Vis mere Et finanskvarter i Beijing. Foto: LEO RAMIREZ

En fugl flyver forbi Den Forbudte By. Foto: WANG ZHAO Vis mere En fugl flyver forbi Den Forbudte By. Foto: WANG ZHAO

The Guardian skriver videre, at forureningen af de fine luftpartikler (PM2,5) er målt til til 600 mikrogram i flere dele af Beijing, og til sammenligning anbefaler WHO, at det daglige indtag af partikelindholdet højst må være 25 mikrogram.

I Beijing er luftforureningen tydeligt. Luften er åbenlyst orange, og skyskraberne er byen kan ikke længere ses med det blotte øje.

Mere end 400 flyafgange er mandag blevet aflyst fra millionbyens to lufthavne på grund af det ufremkommelige vejr.

Journalisten Patrick Fok på Twitter lagt to billeder ud, der tydeligt viser, hvordan sandstormen har lagt sig over Beijing. Ja, de to billeder herunder er taget fra præcist samme sted. Det kan ses, hvis man klikker på dem:

Normal vs. today #Beijing pic.twitter.com/koo2f7NjSF — 霍炳宗 (@PaddyFok) March 15, 2021

Sandstormen er kommet fra vest, fra Mongoliets store Gobi-ørken, hvor fænomenet ofte opstod i løbet af foråret. Ifølge The Guardian er 341 personer her savnede på grund af det voldsomme vejr i øjeblikket.

Det vurderes, at sandstormen vil ramme omkring 12 provinser. De kinesiske meteorologer har mandag morgen udstedt sit næsthøjest alarmniveau, og der er en bred alarm mod sandstormen frem til tirsdag morgen.

Det kunne dog have været værre i Beijing, for den såkaldte 'grønne kinesiske mur' har optaget en del af sandet. Det er et bælte af skov plantet tværs over landet til netop at standse de store sandstorme.

En kvinde krydser Houhai-floden. Foto: NOEL CELIS Vis mere En kvinde krydser Houhai-floden. Foto: NOEL CELIS

Mandag morgen i Beijing. Foto: THOMAS PETER Vis mere Mandag morgen i Beijing. Foto: THOMAS PETER

Et kig ud over Beijing. Foto: TINGSHU WANG Vis mere Et kig ud over Beijing. Foto: TINGSHU WANG