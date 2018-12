Det er efterhånden svært at opstøve den anklage, som ikke er blevet rettet mod Donald Trump. Nu gør hans tidligere kollega Noel Casler dog et solidt forsøg.

Noel Casler har arbejdet i forskellige job i forbindelse med Trumps tidligere tv-programmer ’Celebrety Apprentice’ og ’Miss Teen Universe’. Det er i den forbindelse, Casler angiveligt har haft nogle vilde oplevelser med Trump.

Han fortæller, at Trump er en ’speed-freak’ og elsker ADHD-medicinen addreall, som Trump angiveligt indtog i stor stil under optagelserne til ’Celebrety Apprentice’, når han skulle oplæse kort foran kameraet.

»Han kan ikke læse, så han blev rigtig nervøs. Han blev rigtig nervøs, og så knuste han de her piller (addreall, red.). Det er derfor, han ofte snøfter, når du ser ham i en debat, og når du ser ham læse højt,« forklarer Noel Casler ifølge news.com.

Donald Trump beskyldes for at være vild med at tage stoffer. Foto: KEVIN LAMARQUE

Hans udlevering af Trump sker i et stand up show. Noel Casler er nemlig standup-komiker i dag, men han fastholder, at alt, han fortæller, er sandt.

En anden anekdote omhandler Trumps ’dyriske’ drifter, som angiveligt fik frit løb under optagelserne ’Miss Teen Universe’.

»Han stillede pigerne op på række og inspicerede dem. Helt bogstaveligt stak han sine fingre ind i munden på dem for at se på deres tænder,« siger Noel Casler, og fortsætter:

»Jeg lyver ikke. Det her er sandt. Han stillede dem op på række, som om de var kød. Han sagde: ’dig, dig og dig. Og hvis du vil vinde det her, så er jeg i min penthouse-suite, så kom og besøg mig’.«

Donald Trump skal have behandlet deltagere i Miss Teen Universe som 'stykker kød'. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Skuespilleren Tom Arnold bakker op om Noel Caslers narko-beskyldninger mod Trump på Twitter.

»Donald Trump misbrugte adderall under optagelserne, og det gjorde ham skør. Han sniffede endda aderreall. Mark Burnett (produceren bag Celebrity Apprentice, red.) vidste det. Det er skræmmende.«

Donald Trump selv endnu ikke forholdt sig til beskyldningerne – hverken officielt eller via sin yndlingskanal, Twitter.

Heller ikke hans stab i Det Hvide Hus har ønsket at forholde sig til beskyldningerne.