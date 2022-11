Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et hus sprang tirsdag i luften i Princeton i den amerikanske delstat Indiana.

Det skriver flere medier. Blandt andet AP.

Du kan se den vilde video af eksplosionen øverst i denne artikel.

Inde i huset var fire personer, der alle formåede at redde sig selv ud af det brændende hus.

Tre af de fire personer blev skadet under eksplosionen, hvoraf to blev kørt til hospitalet med brandskader.

Den tredje klagede over rygsmerter.

Eksplosionen var et resultat af, at to reparatører arbejdede på en gasledning i en væg i husets øverste etage, fortæller de lokale brandmyndigheder.

Det fyldte huset med gas. Og da den blev antændt, sprang huset i luften.

Det vides ikke, hvad der antændte gassen.