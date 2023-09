Politiet troede ikke deres egne øjne, da en koloenorm tyr sad på passagersædet i bilen, som kom kørende på motorvejen.

Men det var dog realiteten, da politiet i Virginia, USA fik et opkald ind og bagefter kunne konstatere, at tyren Howdy Doody på mærkværdig vis var ved at blive transporteret i en ombygget bil.

Da politiet stoppede føreren af bilen, kunne de også konstatere, som du kan se i videoen ovenfor, at den havde efterladt et særligt aftryk på bilens bagrude.

I videoen i toppen af artiklen kan du se Howdy Doodys tur ned af motorvejen, og du kan samtidig høre fra det forbavsede politi, som ikke var klar over, at tyren var så stor.

Føreren af bilen slap med en advarsel, og fik besked på at køre hjem. Ingen kom til skade.