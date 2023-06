Pludselig går billedet bare i sort.

Det er øjeblikket, hvor politibetjenten, der bærer kameraet, bliver suget ind i et stort drænrør sammen med manden, han har risikeret sit liv for at redde.

Det er BBC News, der viser den dramatiske redningsaktion, som kan ses herover.

Episoden stammer fra Escambia Country i Florida, hvor en mand, der i videoen blot kaldes for David, er blevet fanget i sin bil i et enormt uvejr.

En politibil ankommer til stedet, og ud af bilen træder betjenten William Hollingsworth.

Betjenten træder ud i vandet, men pludselig bliver han suget ind i et drænrør.

Han er væk i 30 sekunder, hvorefter både han og David dukker op igen på den anden side af motorvejen Route 98.

»Jeg har dig! Åh mand, jeg har dig!« kan man høre Hollingsworth råbe, da han er blevet skyllet ud af røret igen.

Han løber hen til David, som ligger på jorden i chok.

»David, kan du fatte, hvad der lige skete med os? Åh Gud, tak Jesus,« råber Hollingsworth.

Mændene bliver enige om, at ingen af dem nogensinde har holdt vejret i så lang tid tidligere.

Hollingsworth har fået stor ros for sin heltedåd.

Blandt andet fra sin chef, Simmons, der er den lokale sherif:

»Det her er et eksempel på det usædvanlige mod, som vores mænd og kvinder i styrken hver dag udviser,« siger han.