Det var kun lynhurtige reflekser, der forhindrede katastrofen.

Tirsdag kørte en ambulance – med en patient – på hovedvejen i Massachusetts, da en bil, nærmest ud af det blå, kom rullende direkte mod den.

»Det næste, jeg ser ud af min venstre øjenkrog, er en bil, der kommer over midterrabatten. Nærmest lige imod mig,« fortæller chaufføren i ambulancen, Tim Crosbie, til NBC10 Boston.

Hans makker, Tim Wareham, der var i gang med at behandle patienten, så også det skræmmende øjeblik.

»Det er næsten som slowmotion, når man gennemlever det. Den kom lige imod os.«

Ambulancen nåede lige akkurat at undvige, før den holdt ind til siden og Tim Crosbie ilede til for at hjælpe passageren i bilen.

Han frygtede det værste for det, der viste sig at være en ung mand, som havde mistet kontrollen over bilen, men han var heldigvis ikke kommet til skade.

»Han var bare skræmt fra vid og sans,« fortæller ambulanceføreren.

Du kan se det skræmmende øjeblik, hvor bilen kom direkte mod ambulancen, i videoen øverst.