En spektakulær udsigt over Stillehavet er med ét blevet ganske faretruede for tre luksuriøse villaer.

De befinder sig nemlig nu faretruende nær kanten af en klippeskrænt.

Årsagen til den bekymrende udvikling er et jordskred, der fandt sted i weekenden i Dana Point, som ligger i den amerikanske delstat Californien.

Det skriver en række medier – herunder ABC News og CBS News.

Det hele begyndte at gå galt under den seneste storm, der ramte området, hvilket fik tonsvis af sten og klippestykker til at styrte ned på stranden neden for de tre luksushuse, der ligger langs vejen Scenic Drive.

Videoklip af de tre milliondyre boliger har siden vist, hvordan husene ser ud til at balancere på kanten af klippen.

»Jeg ville være bekymret, hvis jeg boede i et af de huse,« fortæller en beboer i Dana Point, Jan Cocchiara, til ABC News:

»Jeg ved ikke, om det er på grund af al det nybyggeri, at bakken er blevet svækket.«

Selvom det ser ganske faretruende ud på de videoklip, der er kommet frem fra området, er situationen heldigvis ikke så slem, som man først frygtede.

I hvert fald har bygningsinspektører ifølge NBC News ikke fundet nogen revner i husene.

»Geotekniske ingeniør og en bygningsinspektør fra Dana Point tog ud til stedet for at vurdere situationen og tale med husejeren, som ejer boligen og skråningen, hvor bruddet opstod,« lyder det fra embedsmand Mike Killebrew.

Derudover oplyser bystyret, at husene er blevet inspiceret, og det er blevet fastslået, at der ikke er nogen umiddelbar trussel mod ejendommene.