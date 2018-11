Et tog brager igennem en station, mens en lille pige ligger klemt nede mellem skinnerne og perronen.

Tilskuerne skriger, og pigen græder. Men da toget er kørt forbi, er pigen på mirakuløs vis stadig i live.

Scenariet udspillede sig tirsdag i byen Mathura i den indiske provins Uttar Pradesh.

En video optaget på en mobiltelefon og delt af AFP viser de dramatiske sekunder, hvor den etårige pige ligger på skinnerne, hvorefter toget kommer kørende forbi i høj fart.

Den lille pige ligger mellem skinnerne og perronkanten, mens et tog kører over hende i fuld fart. Foto: AFP Vis mere Den lille pige ligger mellem skinnerne og perronkanten, mens et tog kører over hende i fuld fart. Foto: AFP

I samme sekund toget er væk, springer en mand ned på skinnerne og redder pigen op.

Hun græder, men er ellers uskadt.

Forældrene har senere fortalt til indiske medier, at de tabte pigen, da presset fra andre mennesker på den overfyldte perron skubbede dem rundt.

Indien er berygtet for deres farlige og nedslidte tog og skinner.

Sekundet efter toget er kørt forbi, hopper en mand ned på skinnerne for at få pigen op. Hun er på mikrakuløs vis uskadt. Foto: AFP Vis mere Sekundet efter toget er kørt forbi, hopper en mand ned på skinnerne for at få pigen op. Hun er på mikrakuløs vis uskadt. Foto: AFP

Hvert år sker der mange ulykker, fordi folk falder af overfyldte tog eller bliver kørt ned, fordi de står på togskinner, der ikke er afskærmet, i tætbefolkede byer.

Indiske myndigheder har efter episoden med den lille pige ifølge South China Morning Post fortalt til lokale myndigheder, at hændelsen skal ses som en påmindelse om at passe på.

»Vi har løbende kampagner, hvor vi advarer mod at rejse på togtage og stå i døråbningen på kørende tog,« siger G K Bansal, som er talsperson for de indiske togbaner.

Ifølge South China Morning Post viser en rapport fra 2012, at 15.000 mennesker døde i forbindelse med ulykker på toge, skinner eller på togstationer.