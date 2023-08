Florida i USA er med jævne mellemrum ramt af ubudne gæster i de beboede områder.

Torsdag morgen skete det igen.

En kvinde i Datona Beach åbnede sin hoveddør for at få nabolagets katte til at stoppe dere slåskamp.

Det har hun ofte gjort ved at sende sin hund - i halsbånd vel og mærke - ud til kattene.

Men denne morgen var det ikke kun en gruppe katte, hun så.

Hun blev mødt af en bjørn.

