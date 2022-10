Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En ganske normal fisketur mellem far og søn tog pludselig en vild drejning.

Familien var stævnet ud fra Jersey Shore nær Belma for at fiske havaborre og tun, da de fik en på opleveren på krogen.

En massiv pukkelhval der brød havoverfladen centimeter fra dem. Det skriver NBC News.

Sønnen, Zach Piller, fangede øjeblikket på video, da vandet lige pludselig blev uroligt af aktivitet, med snesevis af små fisk, som sprang fra havet, inden pukkelhvalens hoved dukkede op ved siden af ​​deres lille båd.

Hvalens hoved landede med et ordentligt plask, og snart var forsvundet under havets overflade igen.

Eric Otjen, SeaWorld San Diegos vicepræsident for zoologiske operationer sagde, at pukkelhvaler spiser små fisk nær kysten, og det er ikke et usædvanligt syn, men derimod, at den er kommet så tæt på båden, som er usædvanligt.

»Du har sandsynligvis en større chance for at vinde i lotteriet,« sagde han.

»Fyrene på båden havde en oplevelse for livet. Mange mennesker ville betale mange penge for at se, hvad de så,« sagde han yderligere.