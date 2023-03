Lyt til artiklen

Myndighederne i Venedig er sure. Meget sure.

Det, der har fået sindene i kog, er en video, som omhandler Venedigs ikoniske kanaler.

På videoen ses en person, som fra tredje sal kaster sig ud og laver en maveplasker direkte ned i vandet. Dette er vandalisme, hvis man spørger Venedigs borgmester, Luigi Brugnaro, som på Twitter skriver, at personen fortjener at få en masse spark for sin handling.

'Dette 'individ' burde få et certifikat for dumhed og en masse spark. Vi forsøger at identificere ham og hans kammerat, der lavede den dumme video til sociale medier,' skriver han og fortsætter.

'Vi er nødt til at give flere reelle beføjelser til borgmestre mod vandaler.'

I et nyhedsindslag sætter borgmesteren flere ord på, hvorfor klippet af manden, som springer ud, gør ham så ophidset.

»Han risikerede sit liv i det spring, men han er også en kriminel. De forstår ikke den fare, de skaber. Hvad hvis en båd var passeret nedenunder?« siger han i klippet ifølge CNN.

Han fortæller, at myndighedernes plan er at sigte manden for handlingen.

Italien har det seneste år haft store problemer med især turister, som har haft svært ved at opføre sig ordentligt.

Blandt andet blev mere end 40 turister sidste år anholdt for at svømme i kanalerne i Venedig.