Natten til torsdag tog Vladimir Putin de første skridt i sin kamp for at invadere Ukraine.

Og nu har B.T. billeder, der viser, at de russiske tropper er meget tæt på den største by: hovedstaden Kiev.

Videoer, der deles heftigt på de sociale medier, viser nemlig kampe ved Antonov International Airport tæt på Kiev.

Samtidig lyder meldingen, at de russiske tropper har vundet kampen og overtaget kontrollen med lufthavnen.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

»Bekræftet af de russiske myndigheder. Et stort luftangreb med Mi-8 helikoptere på Antonov International Airport i Hostomel. Indenrigsministeren siger, at Rusland har taget kontrol. Meget farligt; det er kun 15 minutter vest fra hovedstadens ringvej,« fremgår det af tweetet fra BuzzFeeds korrespondent.

Det indikerer altså, at de russiske tropper er tæt på den ukrainske hovedstad, og den samme melding kommer fra B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der siger:

»Samtidig får vi en ubehagelig melding om, at russerne skulle være brudt igennem ved Viltsja-indgangen til Kiev-regionen.«

I samme forbindelse har en talsperson for den ukrainske præsident lagt en udtalelse op, om at man har taget en række russiske soldater til fange ved lufthavnen nær Kiev.

Ukraines militær siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Rusland har angrebet Ukraine med over 30 missiler mod civil og militær infrastruktur fra tidligt torsdag og frem til klokken 12 torsdag middag.

Det lyder samtidig, at Ukraine har skudt tre af helikopterne ned.

En journalist fra Reuters oplyser desuden, at der torsdag kan ses røg stige op over det ukrainske forsvarsministeriums efterretningskontor.