Hvad der skulle have været en rolig sejltur for kajakroeren Peter Joyce endte i stedet langt mere dramatisk.

For da amerikaneren sejlede på floden Waccamaw River i den amerikanske stat North Carolina, blev hans færden på vandet pludseligt afbrudt, skriver det amerikanske medie WECT.

En alligator kom nemlig på tværs af Joyces færden på vandet, hvor den gik til angreb på amerikanerens kajak ved svømme ind i kajakkens forende og væltede den om på siden.

»Jeg troede, jeg hørte en fisk springe til venstre for mig. Det viste sig ikke at være en fisk. Omkring en meter fra kajakken så jeg hovedet på alligatoren, og det var det. Jeg havde ikke tid til at reagere,« siger Peter Joyce til mediet.

Det var nær gået galt for kajakroeren, da han kom på tværs af en alligator lig den på billedet. Foto: RHONA WISE

Heldigvis for amerikaneren blev kajakken væltet om på sin højre side tæt på bredden, hvor der var et træ, som Peter Joyce kunne gribe fat i og dermed få trukket sig selv op i oprejst position igen.

Han fortæller, at hvis ikke træet havde været der, så ville han være tippet om på hovedet, hvilket kunne have endt meget værre, end det gjorde.

For til at held for Peter Joyce slap både han og kajakken uden skader, da alligatoren efterfølgende valgte at svømme væk fra kajakken, og lod amerikaneren sejle videre uden yderligere angreb.

Joyce siger til mediet, at det ikke er første gang, han oplever alligatorer på en tur i sin kajak, men at det er første gang, han har oplevet en gå til angreb.

En alligator i sit naturlige habitat. Her spottet i et vandområde i Shark Valley, Florida. Foto: RHONA WISE

Han gætter selv på, at alligatoren angreb kajakken, da det i øjeblikket er parringssæson, hvorfor alligatoren kan have været ekstra aggressiv.

På trods af den voldsomme oplevelse har Peter Joyce allerede planer om at sejle på floden igen. Næste gang bliver det dog på en anden årstid, siger han.

Peter Joyce optog hele hændelsen på video, som du kan se i toppen af artiklen.