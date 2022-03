Videoen begynder som en hver anden, Nikita Demenkov har filmet til sine tusinder følgere.

Den ukrainske blogger står i krigsramte Kharkiv, taler til kameraet og kigger sig lidt rundt, mens man i baggrunden kan høre lyden af regn.

Men så kommer der pludselig en anden lyd på videoen, som du kan se øverst i artiklen.

I ét sekund kan man høre den lyd, som de fleste har set i dokumentarfilm, men som de færreste har oplevet på egen hånd:

Lyden af en bombe eller missil på vej mod jorden.

Og så kommer det gigantiske brag og en dertilhørende eksplosion, som får kameraet til at ryste og Nikita Demenkov til at kaste sig ned på jorden.

Angrebet er, som man kan se på videoen, ganske tæt på den ukrainske blogger, men på mirakuløs vis kan han straks rejse sig og gå væk fra stedet, samtidig med man hører andre stemmer.

»Vi er i live, og vi fortsætter med at arbejde,« skriver han tilmed i det opslag på Instagram, hvor han har lagt videoen ud.

Her ses et af de steder, hvor en bombe er faldet i Kharkiv Foto: SERGEY BOBOK

Herefter følger en lang række muligheder for at overføre penge til Demenkov og de andre ukrainere i Kharkiv, som kæmper mod russerne.

Kharkiv er den anden største by i Ukraine og været udsat for massive bombninger den seneste uge. Byen er dog stadig under ukrainsk kontrol.

Den ukrainske netavis Kyiv Independent skrev eksempelvis på Twitter, at der natten til lørdag blev hørt flere eksplosioner i Kharkiv, og at indbyggere blev bedt om at søge tilflugt omkring klokken 03 lokal tid.