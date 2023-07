Alejandra Hernandez' fik en ubuden gæst i sin bil.

En ganske overraskende en af slagsen.

Det var nemlig en bjørn, som havde fundet sin vej ind i bilen, som den efterfølgende rev i stumper og stykker indefra. En seance, som Alejandra fangede på video.

Bjørnen så umiddelbart ud til at være fanget derinde, men politibetjenten, som mødte op kort tid efter, fandt på en noget kreativ løsning for at få bjørnen sikkert ud derfra.

Du kan se hele videoen ovenfor.