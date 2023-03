Lyt til artiklen

Sagen om en druknet seksårig dreng har nu taget en vild drejning.

Bild skriver, at den afdøde drengs 38-årige far nu er blevet anholdt mistænkt for at have myrdet sin egen søn i østrigske St. Johann.

Manden skulle have iscenesat, at han var blevet udsat for et overfald i slutningen af august og siden have løjet for politiet om det faktiske hændelsesforløb.

Det meddeler østrigsk politi onsdag morgen.

»Vi har mistanke om, at det angivelige overfald ikke har fundet sted, og at faren selv er ansvarlig for drengens død,« hedder det i en skriftlig udtalelse fra statsadvokaten.

En sommermorgen var den 38-årige mand klokken fire om morgenen ude at gå en tur langs floden i St. Johann. Med sig havde han sønnen Leon, som sad i en klapvogn.

Klokken 06:30 fandt en forbipasserende manden bevidstløs med et sår i ansigtet.

Sønnen Leon sad ikke længere i klapvognen. En time senere blev han fundet druknet. Sønnen led af en sjælden genetisk sygdom.

Mange udtrykte i månederne efter dødsfaldet stor medlidenhed med familien, men nu er faren så mistænkt for mord.

I den første afhøring som mistænkt har han benægtet at have dræbt sønnen men fastholdt sin forklaring om et overfald.

»Statsadvokaten mener dog, med baggrund i den foreløbige efterforskning, at der er grund til at oprette en mordmistanke og en mistanke om, at manden har villet skjule sin forbrydelse.« hedder det i en udtalelse fra myndighederne.