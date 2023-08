Kommer han eller kommer han ikke?

Det er spørgsmålet, der i stigende grad presser sig på med kun få dage til det første tv-transmitterede topmøde mellem de republikanske præsidentkandidater i USA.

For flere medier som eksempelvis CNN, NBC News, The New York Times og ABC News melder nu, at Donald Trump har tænkt sig at blive væk fra onsdagens debat i Milwaukee.

I stedet skulle han angiveligt – ifølge kilder – have planer om at tage fusen på alle og lade sig interviewe af den hyperkendte tv-vært Tucker Carlson, der i dag har sit eget uafhængige program på det sociale medie X efter sin fyring fra Fox News tidligere på året.

Tucker Carlson og Donald Trump ved en tidligere lejlighed. Foto: Justin Lane/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Tucker Carlson og Donald Trump ved en tidligere lejlighed. Foto: Justin Lane/EPA/Ritzau Scanpix

Intet er dog bekræftet fra nogle af parterne side. Eller afkræftet.

»Fra vores side er intet endnu endegyldigt planlagt,« som en talsmand fra Trump-kampagnen siger om planerne for den kommende uge.

Og her har der da også været nok programpunkter at jonglere med.

Allerede førstkommende mandag skulle Donald Trump således have holdt en stort pressemøde, hvor han selv ville fremlægge »en stor, kompleks, detaljeret og indiskutabel rapport« som modsvar til den tiltale for forsøg på manipulation i delstaten Georgia ved præsidentvalget i 2020, han tidligt i denne uge blev stillet overfor.

Der gik dog ikke længe, inden pressemødet af juridiske grunde blev aflyst.

Så er der fredag i den kommende uge.

Her udløber fristen for at melde sig frivilligt i forhold til den arrestordre, der i forbindelse med samme sag blev udstedt mod Donald Trump.

Hans tidligere rådgiver fra valgkampagnen i 2016, Jason Osborne, har hos CNN lanceret en opsigtsvækkende teori om den tidligere præsidents planer for de kommende dage.

»Jeg tror, at Donald Trump kommer til at melde sig selv (til politiet, red.) enten lige inden debatten eller under debatten, hvilket vil suge al ilten ud af rummet,« siger han om onsdagens tv-debat, der i øvrigt sendes direkte på Fox News:

»Og så hænger Fox på stadig at skulle sende debatten, mens alle andre tv-stationer kan køre med: 'Hør her, Donald Trump har faktisk lige meldt sig selv.' Og så kan Tucker Carlson vente på trapperne til retsbygningen og lave et interview lige dér.«

I alt otte republikanske præsidentkandidater har indtil videre opfyldt kravene til at kunne deltage i onsdagens tv-debat.

Foruden Donald Trump er det Ron DeSantis, Doug Burgum, Vivek Ramaswamy, Tim Scott, Nikki Haley, Mike Pence og Chris Christie.