De har ikke målt så høj en gennemsnitstemperatur siden 1961.

Varmen og tørken har i den grad præget De Kanariske Øer i 2023.

Det skriver Canarian Weekly.

Gennemsnitstemperaturen i år ligger på 20,1 grader, hvilket er 1,5 grader over normalt.

Nedbørsmæssigt er der gennemsnitligt faldet 160, 1 millimeter regn. Det er en tredjedel mindre end normalt.

Især efteråret har været ekstraordinært varmt med en gennemsnitstemperatur på 21,9 grader.

På nogle af øerne har der været registreret de højeste efterårstemperaturer i 100 år.

Stærkt medvirkende hertil var en 15-dages hedebølge i oktober, og endnu en meget varm periode i midten af november.

Også havvandet har været betydeligt varmere end normalt.

Gennemsnitstemperaturen har i efteråret således ligget på 24,6 grader, hvilket er 1,3 grad over normalen.

De lokale meteorologer forudsiger, at der vil være 60 procent sandsynlighed for, at også vinteren bliver varmere end normalt. Og der vil være 33 procent sandsynlighed for, at det vil blive mere tørt end sædvanligt på øerne for årstiden.