Drabene på de norske piger otteårige Stine og tiårige Lena blev massiv omtalt i start 00'erne – men sagen er langt fra ovre.

Egentlig blev sagen afsluttet i 2002, da to mænd blev dømt i sagen. Men tirsdag startede en ny retssag op om sagen, skriver VG.

Det skyldes, at en af de dømte i sagen, nu 44-årige Viggo Kristiansen, i 2022 blev frifundet efter at have siddet 21 år i fængsel.

Viggo Kristiansen blev dømt – men i virkeligheden var der tale om et justitsmord. Han har definitivt ikke noget med drabene at gøre, har anklagerne slået fast.

Pigerne blev fundet dræbt i badeområdet Baneheia nær byen Kristiansand. Foto: Google Maps. Vis mere Pigerne blev fundet dræbt i badeområdet Baneheia nær byen Kristiansand. Foto: Google Maps.

En sommeraften i 2000 besluttede Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen sig for at tage en aftendukkert i badeområdet Baneheia i byen Kristiansand i den sydlige del af Norge.

Men pigerne kom aldrig tilbage.

Og sent samme aften blev en massiv eftersøgning iværksat, der tiltrak massiv opmærksomhed landet over.

To dage senere kom det værst tænkelige udfald. Pigerne var fundet voldtaget og dræbt.

Den dengang 19-årige og nu i dag 43-årige Jan Helge Andersen erkendte sig skyldig i både voldtægt og drabet på Stine, hvilket gav ham en dom på 19 års fængsel.

Samtidig pegede han på sin barndomsven, Viggo Kristiansen, som sin medgerningsmand.

Viggo Kristiansen har hele tiden nægtet sig skyldig, men blev i 2002 idømt forvaring for voldtægt og drab på Lena.

Men han er nu definitivt renset. Det er blandt andet en ny vurdering af hans dna-spor og teledata, der slår fast, at han ikke har noget med voldtægt og drabene at gøre.

»Denne sag er dybt tragisk for Kristiansen og hele retsstaten,« udtalte den øverste norske anklager, Jørn Maurud, i forbindelse med frifindelsen i 2022, hvor han også udtrykte medfølelse med ofrenes pårørende.

Jan Helge Andersen, der har afsonet sin straf, er nu tiltalt igen. Denne gang for voldtægt og drab på Lena. Nye dna-undersøgelser har fået politiet til at rejse tiltale mod Jan Helge Andersen.

Retssagen blev indledt tirsdag og foregår over de næste seks uger. Han nægter sig skyldig.

Ikke desto mindre ruller den 24 år gamle Baneheia-sag igen.

Den norske anklagemyndighed går efter to års fængsel til Jan Helge Andersen. Det skyldes, at han allerede har afsonet 19 års fængsel. Og da den strengeste straf i Norge lyder på forvaring i 21 år, kan han ikke dømmes for mere.

Jan Helge Andersen forventes at afgive forklaring torsdag ved Retten i Sandnes.

Justitsmordet mod Viggo Kristiansen har også fået et foreløbigt punktum, idet Kristiansen er blevet tildelt en erstatning af den norske stat på 55 millioner norske kroner, skriver norske TV 2.

Men også her kører et efterspil:

»Vi er ikke tilfredse og synes, det er for lavt. Det er væsentligt lavere, end hvad der kræves, og vi forbereder en retssag om forskellen,« siger advokat Brynjar Meling.

Viggo Kristensen havde krævet 90 millioner kroner i erstatning.