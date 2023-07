Historien om en suspenderet BBC-vært, der angiveligt skal have betalt en ung pige for nøgenbilleder, tager nu en ny vild drejning.

Igennem sin advokat hævder en af sagens hovedpersoner – pigen – at der slet ikke er hold i anklagerne.

»For at komme enhver tvivl til livs, må vi understrege, at der ikke er fundet noget upassende eller ulovligt sted mellem vores klient og BBC-værten. Beskyldningerne i The Sun er noget vrøvl,« lyder det ifølge BBC i et brev sendt fra det advokatkontor, der repræsenterer den unavngivne pige.

I brevet lyder det videre, at den historie, der de seneste døgn har trukket utallige overskrifter verden over, ikke har nogen form for hold i virkeligheden.

For at forstå udviklingen skal vi tilbage til sidste uge.

Under gule bjælker kunne The Sun her afsløre, at en prominent BBC-vært var blevet suspenderet på baggrund af upassende korrespondancer med en teenagepige.

Angiveligt skulle værten have betalt pigen det, der svarer til flere hundrede tusinder danske kroner, for at sende nøgenbilleder.

I artiklen bliver pigens mor citeret for at sige, at pengene blev brugt på crack, og at hun bebrejder værten for at have ødelagt datterens liv.

Videre beskriver kvinden, hvordan hun og hendes ægtefælle allerede i maj klagede til BBC over værtens opførsel. Men det var altså først i sidste uge, værten pludseligt forsvandt fra tv-skærmen.

I den forbindelse fastslog en talsperson fra det britiske medie, at der var fremkommet nye oplysninger, som man havde reageret på.

»Vi tager alle beskyldninger meget alvorligt, og vi har protokoller til proaktivt at håndtere dem,« lød det blandt andet.

Siden har historien udviklet sig.

Nye oplysninger og beskyldninger er kommet til, og en britisk kendis har kaldt historien for 'et kæmpe scoop (for The Sun, red.) og en skandale, der vil ryste Storbritannien'.

Og så har den endnu anonyme tv-værts kollegaer forsøgt at distancere sig fra anklagerne ved at fastslå, at det altså ikke er dem, der er spiller den lidet flatterende hovedrolle i skandalen.

Spørgsmålet er nu, om der reelt er tale om en skandale eller en storm i et glas vand.

Mens den unge pige altså afviser pure, at tv-værten har gjort noget forkert, fastholder The Sun sit scoop.

»Vi har bragt en historie om to meget bekymrede forældre, der klagede til BBC over en studieværts opførsel og deres barns velfærd. Deres klage blev ikke fulgt op af BBC.«

»Vi har set beviser, der understøtter deres bekymringer. Det er nu op til BBC at undersøge sagen ordentligt,« lyder det således fra en talsperson fra den britiske tabloidavis.

Selv oplyser BBC, at man har involveret politiet i sagen.