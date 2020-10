»De prøvede alt. De prøvede det igen og igen, og det her er deres nye bluffnummer.«

Det er fredag 28. februar 2020, og i den amerikanske by North Charleston sender Donald Trump stikpiller af sted mod sine demokratiske fjender fra talerstolen, mens de fremmødte republikanere jubler og vifter med deres medbragte bannere.

Denne februaraften er det blandt andet coronavirussen, der bliver italesat af præsidenten, og i citatet ovenfor får han gjort klart, at den er demokraternes 'nye bluffnummer' i kampen mod Trump.

På det her tidspunkt – i slutningen af februar – har amerikanerne kun registreret omkring 60 tilfælde af coronasmitte, men på den anden side af jordkloden – i kinesiske Wuhan – lyder meldingerne, at virussen er yderst smitsom og tager mange liv.

Tilhængere til Trumps rally 28. februar i North Charleston. Foto: Joshua Lott

'Bluffnummer'-udtalelsen trækker hurtigt overskrifter, og især kritiseres Trump for at negligere noget, der kan risikere at blive et gigantisk problem for USA.

Senere kommer det endda frem, at Trump dagen før – 27. februar 2020 – på et møde i Det Hvide Hus har udtalt følgende:

»Coronavirussen kommer til at forsvinde. En dag vil den forsvinde ligesom et mirakel.«

Men nej. Der går nemlig ikke mange uger, før en række ubehagelige billeder fra New York begynder at florere.

I slutningen af marts har coronavirussen nemlig for alvor bidt sig fast i det amerikanske folk, og i særdeleshed går det ud over New York, der står for klart størstedelen af de smittede.

Så mange, at hospitalsvæsnet på kort tid bliver så presset, og så mange, at de smittede simpelthen dør så hurtigt, at der ikke er plads på byens lighuse.

Løsningen er, at man benytter en række nedkølede containere som midlertidige lighuse, og én af dem parkerer man bag Elmhurst Hospital i New York.

Containeren foran Elmhurst Hospital.

På en eller anden måde er der dog en, der formår at tage et billede ind i containeren og dele det på internettet, hvilket skaber skræk og rædsel i resten af det amerikanske folk.

Billedet – som du kan se her – viser nemlig, hvordan mere end 10 lig er blevet lagt i orange ligposer og ligger placeret langs containerens sider.

Døde amerikanere, der har tabt kampen mod coronavirussen, og som nu er til frit skue på Facebook, Twitter og andre sociale medier, hvor billedet florerer.

»Jeg har aldrig været i krig, men det her føles, som om det her bliver det tætteste, jeg kommer på det,« fortæller en medarbejder fra en af byens lighuse til Washington Post.

Og hvad med Trump?

Jo, han begynder lige så stille at bløde op.

»Det her vil sandsynligvis blive den sværeste uge. Og der vil være en masse døde, desværre, men en del færre døde, end hvis vi ikke gjorde det her. Men der vil være døde,« siger præsidenten i en briefing til folket 4. april.

Og ja, mange amerikanere dør. Rigtig mange.

(ARKIV) TOPSHOT - US President Donald Trump speaks during a campaign rally at Duluth International Airport in Duluth, Minnesota on September 30, 2020. Foto: MANDEL NGAN

I løbet af det sene forår og den tidlige sommer får vi herhjemme kontrol over smitten, men det samme kan bestemt ikke siges om det mægtige land mod vest.

Smitten fortsætter med at være allestedsnærværende, og Trump fremstår også nu som en leder, der tager coronavirussen seriøst.

Alligevel formår han gang på gang at skabe overskrifter med det, de fleste vil vurdere som kontroversielle udtalelser.

Eksempelvis da han i slutningen af april foran den fremmødte amerikanske presse spekulerede i en ny behandlingsform.

»Jeg har set, at et desinfektionsmiddel slår coronavirus ihjel på et minut, et minut. Er der en måde, hvor vi kan gøre det samme ved at sprøjte det ind i kroppen, som en form for rensning?« lød det fra Donald Trump.

Præsidenten høstede stor kritik for idéen, som læger kaldte decideret farlig og frygtede for, at nogle amerikanere ville tage for gode varer.

Og sådan er det blevet ved.

Senest er Trump endt i en række diskussioner med journalister i forbindelse med præsidentens modstand mod at bære mundbind.

En modstand, man dog natten til fredag kunne undre sig en smule over.

Her kom det nemlig frem, at Donald Trump var blevet smittet med det, han for cirka et halvt år siden kaldte for demokraternes nye bluffnummer.

Og det er ikke et sygdomsforløb – her én måned før det amerikanske valg – som Trump nødvendigvis kommer nemt igennem.

»Man må sige, at Trump er i risikogruppen, fordi han er 74 år og er overvægtig,« vurderede læge Jerk W. Langer tidligere til B.T.