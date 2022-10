Lyt til artiklen

Organisationen The Fisheries and Oceans Canada (DFO) var fredag i forrige uge på en af de opgaver, der var lidt ud over det sædvanlige.

I vandet, nær Texada Island i det vestlige Canada, var en pukkelhval viklet ind i reb og en bøje.

Det skriver flere canadiske medier, herunder CTV News.

Redningsholdet fik fredag et opkald om en mulig pukkelhval i nød ud for byen Nanaimo, men ved ankomst var der ingen hval at se.

Men på vej hjem fik holdet endnu et opkald.

Denne gang om en hval ved Texada Island – og det lykkedes at få lokaliseret hvalen, blandt andet ved hjælp af droner. Og ganske rigtigt var hvalen viklet ind i reb og fiskenet omkring dens mund.

»Det var en rigtig kompliceret redning, fordi der var flere hvaler. Så det krævede en masse tålmodighed og godt arbejde at få udstyret af,« siger Paul Cottrell, der var med ombord på redningsbåden.

Samtidig var man også bekymret for, at de to andre hvaler blev viklet ind i grejet.

Ifølge Cottrell forhindrede grejet, at hvalen kunne spise ordentligt. Og endelig kunne det være dødeligt, hvis hvalen slugte dét.

Til sidst lykkedes det redningsholdet at få hvalen fri, hvilket du kan se øverst i artiklen.

Organisationen påpeger endvidere, at fiskegrej er en enorm kilde til havforurening og risikerer at vikle hvaler og andet havliv ind. Af den grund opfordrer de til mere ansvarlighed på opfordret.