En million norske kroner svarende til 640.000 tusind danske kroner stående midt ude i en skov.

Det kunne man indtil torsdag ende med at snuble over i en norsk skov. Det norske firma Horde havde gemt de mange penge i skoven, og det fik stor opmærksomhed fra nordmænd.

Mange er tilsyneladende gået til skoven i et forsøg på at finde pengene, men de må nu lede forgæves.

For pengene er væk, skriver Dagbladet.

Finansselskabet har nemlig selv taget affære og fjernet kontanterne fra skovbunden.

Plastkassen er der stadig – men pengene er skiftet ud med en seddel med kodeord på.

Grunden til det er, at mange nordmænd leder efter pengene – og at Horde frygter for deltagernes sikkerhed.

»Det har vi udelukkende gjort på grund af sikkerheden for alle, der søger. 'Hele Norge' kigger nu. Man kan forestille sig, hvis hundrede mennesker kigger rundt det samme sted, og man finder pengene … Så kan der ske ting og sager,« siger Horde-stifter Alf Gunnar Andersen til Dagbladet.

Dette er, hvad Horde skriver på sin hjemmeside:

'Hvor er pengene blevet af??! Slap af. Vi har kun erstattet kontanterne med en bankoverførsel, for at varetage sikkerheden for jagtdeltagerne. Finderen er stadig vinderen, og beløbet er det samme: 1.078.218 norske kroner. I boksen er der en hemmelig adgangskode, som du skal indtaste for at vinde. Stadig god jagt!'

Summen svarer til antallet af personer med rentebærende forbrugsgæld i Norge, hævder finansselskabet.