Frygten for flere skyderier efter de to tragiske masseskyderier i El Paso, Texas, og Dayton, Ohio, ulmer stadig under overfladen hos amerikanerne.

Det viser denne video fra Times Square i New York helt tydeligt.

Et højt knald fik de mange folk ved det populære turistmål til at flygte fra pladsen tirsdag aften. De søgte tilflugt på nærtliggende restauranter og teatre. Det skriver blandt andet New York Post.

Klokken var omkring 22.00 lokal tid, da panikramte personer stormede væk fra pladsen.

Men der var heldigvis tale om en falsk alarm. Der var tale om en motorcykels defekte udstødning, hvis lyd blev forvekslet med skud.

Lokalpolitiet i New York var hurtigt ude på blandt andet det sociale medie Twitter for at sikre folk, at der ikke var fare på færde.

'Alarmcentralen modtager adskillige opkald. I skal ikke gå i panik. Området ved Times Square er meget sikkert,' skrev politiet.

Urolighederne medførte dog, at ni personer kom til skade. Heraf blev syv kørt på hospitalet.