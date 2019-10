Britisk politi i Manchester siger, at fire personer behandles efter et knivstikkeri ved et shoppingcenter.

Centeret er blevet evakueret efter hændelsen.

Det skriver BBC.

En video, som florerer på sociale medier, viser en mand blive lagt i håndjern på gulvet af nogle politimænd inde i shoppingcentret.

Police are currently responding to an incident at the Arndale Centre in #Manchester City Centre. More details will follow shortly. pic.twitter.com/bR7Tw62vaB — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 11, 2019

Flere mennesker tweetede umiddelbart efter hændelsen med advarsler om at folk skal holde sig væk fra centret.

Der er tale om Arndale Centre i Manchester bymidte. Her er en stor mængde politifolk til stede i forbindelse med knivstikkeriet.

Endnu er der ikke kommet en status på de sårede personer.

Opdateres ...