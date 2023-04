Mandag morgen har mange svenskere nok spærret øjnene op og måske spyttet kaffen ud af munden, hvis de har hørt radio.

I vores naboland er det næste led i forsvarsøvelsen med titlen Aurora 23, hvor krigen kommer til Sverige, nemlig blevet indledt, skriver Expressen.

For at øve sig på en realistisk måde ved et krigsangreb starter øvelsen med, at der sendes en såkaldt mobiliseringsbesked ud på Sveriges Radio P4.

Beskeden blev udsendt to gange mandag morgen i forbindelse med trafikmeldingen, melder Sveriges Radio P4.

»Budskabet er formuleret sådan, at man forstår, at det netop er en øvelse, og at det ikke er en skarp situation,« siger Karin Berggren på P4 Stockholms trafikredaktion til radiokanalen, og tilføjer:

»Og der er sluppet uhyggeligt mange informationer ud om Aurora-øvelsen, så jeg håber, at ingen sætter kaffen i halsen og tror, ​​at Sverige er i krig.«

I øvrigt er det ikke kun via radio, at svenskerne bliver informeret om forsvarsøvelsen.

Det er også via nødalarmer, tv og breve, skriver det svenske forsvar i en pressemeddelelse.