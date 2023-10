Det lyder som noget fra en film eller et eventyr, men den er god nok.

Der gemte sig en skat på over en million kroner i en norsk skov – og nu er pengene fundet.

Det norske firma Horde havde nemlig i et ret effektivt PR-stunt gemt ikke mindre end 1.078.218 norske kroner i en skov. Beløbet svarer til omkring 693.833 danske kroner.

Det skæve beløb er ikke tilfældigt, idet det ifølge firmaet bag skattejagten svarer til antallet af personer i Norge med rentebærende forbrugsgæld. Horde er en app, der ifølge firmaet selv kan hjælpe brugerne med at få styr på finanserne og afbetalingen af lån.

Hvis man ville finde skattekisten og de mange penge, kunne man opsnappe en række hints via firmaets app og nyhedsbrev – og det gjorde app'en så populær, at den blev den mest downloadede gratis app i Norge.

Nu har den norske skattejagt fået en lidt overraskende afslutning.

»Kassen er tom, og vi har kåret to vindere,« siger Hordes grundlægger, Alf Gunnar Andersen, i en video på det sociale medie TikTok, som blev publiceret natten til mandag.

Det skriver det norske Børsen.

Men hov; man 'kårer' da ikke vindere af en skattejagt, vil du måske tænke. Vinderen er vel den, der finder skatten først?

Sagen er, at skattejagten blev så populær, at Horde blev kritiseret for at tilsidesætte deltagernes sikkerhed.

»Jeg bliver bekymret for, hvor langt forbrugerne er villige til at gå for at vinde. Folk kan gå over andres lig for en sådan sum, og jeg er usikker på, om man har gennemtænkt den risiko,« har markedsføringsprofessoren Lars Olsen eksempelvis sagt til Bergensavisen.

Det fik Horde til at tage affære.

Torsdag fjernede firmaet pengene fra kassen. Men belønningen ville være den samme til den eller de første, som løste gåden ved at finde boksen og åbne den via de to kodelåse, man kunne anskaffe sig ved hjælp af de hints, som kunne findes på Hordes platforme.

Det gjorde to nordmænd ved navn Sigurd og Hans Inge, som nu har fået overført de lidt over en million norske kroner via bankoverførsler.

Og hvor lå den moderne 'skattekiste' så? I en skov i den lille kommune Tokke, som ligger i det vestlige Telemark, såmænd.